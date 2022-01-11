Поліція затримала киянина з гранатою в кишені (фото)

У чоловіка вилучено гранату РГД-5 та запал до неї

Слідчі встановлюють походження гранати

Працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили на вулиці Чорнобильській чоловіка, який незаконно зберігав при собі вибухонебезпечний предмет. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу району та працівників вибухотехнічної служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5, та запал до неї. Слідчий вилучив небезпечні предмети та направив на відповідну експертизу.

За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене відноситься до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

Раніше не судимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження гранати.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури фігуранту готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, восени на Русанівській набережній у Києві правоохоронці затримали чоловіка з боєприпасом у кишені.