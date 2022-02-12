Адвокати дніпровського стрільця Рябчука заявляють, що його буде звільнено

Права Рябчука порушували з моменту його затримання, вважають захисники підозрюваного

Захисники підозрюваного у розстрілі людей на території «Південмашу» в Дніпрі Артемія Рябчука заявляють, що жодна з версій слідства не відповідає дійсності. Також вони запевняють, що їх підзахисний буде звільнений. Про це пише «Суспільне».

Як повідомив на пресконференції у Києві один з адвокатів підозрюваного Дмитро Павліченко, зараз проводиться розслідування трагедії на «Південмаші». Він також наголосив, що його вина ніким не встановлена, а тому ніхто не має права називати його винним.

«Вина Артема на сьогодні ніким не доведена і не буде доведена. Я даю 101%, що він буде звільнений», – стверджує захисник.

Своєю чергою адвоката Таміла Ульянова заявила, що права Рябчука порушували з моменту його затримання. Зокрема, він не був попереджений про свої права, чим було порушено його право на захист.

«Нещодавно, під час побачення з підзахисними, він повідомив, що до нього намагалося пройти керівництво підрозділу Нацгвардії, де й досі числиться Артем. І вони намагалися пройти за дозволом слідчого Сілюка Андрія», – розповіла адвокатка.

Вона також повідомила, що слідство оприлюднило низку версій того, що сталося, але захисники дізнаються про хід розслідування зі ЗМІ, оскільки адвокатам дають лише частину матеріалів. Інший адвокат підозрюваного Денис Гордєєв наголосив, що «жодна з трьох версій від сторони обвинувачення у тому формулюванні, в якій вони подають, не відповідають дійсності».

Він додав, що Рябчук налаштований на боротьбу «не тільки заради себе, а й заради тих, хто постраждав від дідівщини». За його словами, фізичний стан здоров‘я затриманого задовільний.

«У СІЗО тепло, щури у нього по голові не бігають, він не їсть хліб та воду. Артем не має наміру вкоротити собі віку. Ми не знаємо, хто розповсюджує ці плітки», – сказав Горєєв.

Раніше повідомлялося, що слідство розглядає три основні версії стрілянину на дніпровському «Південмаші» 27 січня, де п'ятеро людей загинули та стільки ж отримали поранення.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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