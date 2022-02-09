На Вінниччині п’яний чоловік зайшов до міської ради з гранатою в руках

Вибухо-технічна служба перевіряє інформацію про гранату, занесену до міськради

9 лютого в Тульчині, що на Вінниччині, поліція затримала чоловіка, який у нетверезому стані зайшов до міської ради із предметом, схожим на гранату. Із приміщення міськради евакуювали близько сотні людей. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

«О 12:25 до Тульчинського районного відділу поліції надійшла інформація про те що, в одного із відвідувачів, який перебував у нетверезому стані, в кишені куртки помічений предмет, схожий на гранату», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали чоловіка.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та вибухо-технічна служба. З’ясовуються усі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили на вулиці Чорнобильській чоловіка, який незаконно зберігав при собі вибухонебезпечний предмет. Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5, та запал до неї. Слідчий вилучив небезпечні предмети та направив на відповідну експертизу.

Восени на Русанівській набережній у Києві правоохоронці затримали чоловіка з боєприпасом у кишені.

До поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у нього в квартирі на бульварі Перова знаходяться гранати та гвинтівка. Крім цього, чоловік сказав, що увімкнув газ і все підірве, якщо до нього не приїде поліція. Поліцейські евакуювали з під’їзду 20 людей. На місці події працювали вибухотехніки, кінологи, рятувальники та спецпризначенці. Під час перевірки не виявили жодних небезпечних предметів та речовин, як і самого власника помешкання.

Як повідомлялося, в Одеській області чоловік кинув гранату у трьох односельчан.

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