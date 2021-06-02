Майже в центрі Києва може з’явитись екопарк

Наразі цінна екосистема нижнього каскаду Совських ставків під ризиком знищення

Постійна комісія з питань екологічної політики у ході засідання підтримала ініціативу щодо створення екопарку на Совських ставках. Раніше цю ініціативу підтримала робоча група, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань екологічної політики Дениса Москаля, в умовах адаптації міста до змін клімату, збереження існуючих та облаштування нових зелених зон має бути пріоритетом для столиці, і для цього потрібно знаходити кошти.

«У розвинутих країнах парки та сквери є такою ж важливою інфраструктурою міста, як дороги або мости. На їх збереження та відновлення витрачаються чималі кошти. У Києві неподалік від центру під ризиком знищення цінна екосистема нижнього каскаду Совських ставків. Це місце має екологічну цінність та історичне значення. Завдяки тому, що русло річки Совка відкрите, має у своєму басейні ставки та ділянки плеса, тут можуть оселятися різні види тварин», – зазначив Денис Москаль.

За словами депутатки Київської міської ради, секретарки Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Євгенії Кулеби, додаткова користь від створення екопарку Совські ставки – це очищення повітря та відвід надлишків вологи під час літніх злив. Нижній каскад Совських ставків також охолоджує повітря у літню спеку, яка стає все більш нестерпною через кліматичні зміни. Сьогодні важливо зберегти це місце та утворити там парк посеред мегаполісу.

Також на засіданні було розглянуто місцеву ініціативу про відновлення нижнього каскаду Совських ставків шляхом створення рекреаційно-паркової зони, з розвиненою соціальною інфраструктурою в поєднанні з громадською зоною для проживання людей в межах вул. Брожка, просп. Лобановського у Голосіївському районі Києва. Цю ініціативу підтримали лише в частині відновлення нижнього каскаду Совських ставків.

Як повідомлялося, 20 квітня цього року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

30 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника.

Київрада оскаржить у суді рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо забудови Протасового Яру.