У центрі Києва облаштовують сквер із гігантською лавою-терасою (фото)

Ремонт Литовського скверу розпочався минулого року

У Києві триває капітальний ремонт Литовського скверу. Зелена зона площею 0,08 га розташована на Володимирському проїзді, 1 у центрі столиці – навпроти Софійського собору. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

Роботи на об’єкті розпочалися минулого року. Частково замінено покриття із клінкерної цегли. Відремонтовано фонтан, що знаходиться у центрі скверу. Довгий час він не функціонував, частина елементів була відсутня, деякі були пошкоджені.

Концепція розроблялася КО «Київзеленбуд» спільно із литовськими архітекторами. Центральним елементом публічного простору має стати дерев’яна лава-тераса, що за своїми формами могла б нагадувати бурштин або литовські дюни на узбережжі Балтійського моря. Концепція була адаптована під ландшафтні умови і погоджена з художньою радою Департаменту культури та Департаменту містобудування та архітектури.

Облаштування лави-тераси ще триває. Її висота – близько 2 м. Вона матиме декоративне світлодіодне підсвічування. Загальна площа дерев’яних брусів, використаних для створення лави-тераси, – понад 200 кв. м.

Висота лави – близько 2 м. Фото: Поліна Кравченко

Частина скверу вже огороджена антипаркувальними стовпчиками, щоб убезпечити зону відпочинку від заїзду автомобілів.

Капітальний ремонт Литовського скверу відбувається за підтримки Посольства Литовської Республіки в Українi.

Сучасну назву сквер отримав за рішенням Київської міської ради від 10 листопада 2016 року № 315/1319.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у рамках проєкту «Київ – місто світу» було офіційно відкрито Мюнхенський сквер на перетині вулиць Зоологічна та Дегтярівська у Шевченківському районі, а в 2019 році неподалік від станції метро «Арсенальна» на розі вулиці Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишева провулка – Латвійський сквер.

Як повідомлялося, на Політехнічній у Києві створили нову багатофункціональну зону відпочинку.

А у Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».