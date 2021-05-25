У центрі Києва облаштовують сквер із гігантською лавою-терасою (фото)
Ремонт Литовського скверу розпочався минулого року
У Києві триває капітальний ремонт Литовського скверу. Зелена зона площею 0,08 га розташована на Володимирському проїзді, 1 у центрі столиці – навпроти Софійського собору. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».
Роботи на об’єкті розпочалися минулого року. Частково замінено покриття із клінкерної цегли. Відремонтовано фонтан, що знаходиться у центрі скверу. Довгий час він не функціонував, частина елементів була відсутня, деякі були пошкоджені.
Концепція розроблялася КО «Київзеленбуд» спільно із литовськими архітекторами. Центральним елементом публічного простору має стати дерев’яна лава-тераса, що за своїми формами могла б нагадувати бурштин або литовські дюни на узбережжі Балтійського моря. Концепція була адаптована під ландшафтні умови і погоджена з художньою радою Департаменту культури та Департаменту містобудування та архітектури.
Облаштування лави-тераси ще триває. Її висота – близько 2 м. Вона матиме декоративне світлодіодне підсвічування. Загальна площа дерев’яних брусів, використаних для створення лави-тераси, – понад 200 кв. м.
Частина скверу вже огороджена антипаркувальними стовпчиками, щоб убезпечити зону відпочинку від заїзду автомобілів.
Капітальний ремонт Литовського скверу відбувається за підтримки Посольства Литовської Республіки в Українi.
Сучасну назву сквер отримав за рішенням Київської міської ради від 10 листопада 2016 року № 315/1319.
Нагадаємо, у жовтні минулого року у рамках проєкту «Київ – місто світу» було офіційно відкрито Мюнхенський сквер на перетині вулиць Зоологічна та Дегтярівська у Шевченківському районі, а в 2019 році неподалік від станції метро «Арсенальна» на розі вулиці Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишева провулка – Латвійський сквер.
Як повідомлялося, на Політехнічній у Києві створили нову багатофункціональну зону відпочинку.
А у Сквері київських інтелігентів, що на перетині вулиць Гончара й Велика Житомирська в Києві, з’явилась арт-інсталяція у вигляді лави «Усьому свій час».