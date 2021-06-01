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    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)

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    На центральній алеї парку оселився Губка Боб&nbsp; - У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    На центральній алеї парку оселився Губка Боб 
    Фото: Київзеленбуд

    Деякі квіткові конструкції сягають близько 2,5 м

    У п’ятницю, 4 червня, у парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва оживуть мультфільми - готується до відкриття районна виставка квітів. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

    «На центральній алеї оселилися Губка Боб та його друг Патрік. Хатинка-ананас, в якій живе герой в квадратних штанях, збудована із дерев’яних кругляків. Свій острів у парку «Перемога» отримали Angry birds, червоний Ред та жовтий Чак. А смурфики розбили ціле містечко з вітряком, колодязем і власними городом, на якому ростуть справжні кабачки, перець, помідори, соняшники, декоративні полуниця та капуста», – розповіли зеленбудівці.

    Для створення об’ємних композицій працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району висадили чорнобривці, колеуси, бегонії, агератум, петунії, сеткреазію, пеларгонії, хлорофітум і «допомогли» із городиною смурфикам.

    Деякі конструкції сягають до 2,5 м.

    Протягом літа виставку заселять нові герої: Баранчик Шон та Октанавти.

    Підготовка до виставки квітів – від розробки теми до висадження квіткових композицій – зайняла майже пів року.

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    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)
    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)

    Як повідомлялося, у Києві створено 746 зелених зон, із яких 128 парків та 618 скверів загальною площею 8,046 тис. гектарів.

    Також у Києві втілюють ідею висадження живих огорож замість металевих парканів для захисту територій та очищення повітря. Зокрема, таке огородження з’явилося в парку Захисників України на вул. Вінницькій у Солом’янському районі.


    Теги: Київ Київзеленбуд парк квіти
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    У столичному парку оживуть мультфільми (фото)