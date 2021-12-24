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    У пожежі на Київщині загинули двоє людей (фото)

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    Пожежа сталась у приватному будинку - У пожежі на Київщині загинули двоє людей (фото)
    Пожежа сталась у приватному будинку
    фото: ДСНС

    Рятувальники дві години гасили пожежу в будинку

    У ніч на 24 грудня сталась пожежа у приватному будинку в м. Яготин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:11. На місце виклику було направлено черговий караул 28 державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

    Пожежу було ліквідовано о 03:17. Внаслідок пожежі загинуло дві особи, 1950-го та 1976 років народження.

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    У пожежі на Київщині загинули двоє людей (фото)
    У пожежі на Київщині загинули двоє людей (фото)
    фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

    23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок
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    У пожежі на Київщині загинули двоє людей (фото)