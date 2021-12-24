У пожежі на Київщині загинули двоє людей (фото)

Рятувальники дві години гасили пожежу в будинку

У ніч на 24 грудня сталась пожежа у приватному будинку в м. Яготин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:11. На місце виклику було направлено черговий караул 28 державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

Пожежу було ліквідовано о 03:17. Внаслідок пожежі загинуло дві особи, 1950-го та 1976 років народження.

До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.