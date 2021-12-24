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    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)

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    Пожежа сталась у квартирі на 17 поверсі - Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Пожежа сталась у квартирі на 17 поверсі
    фото: ДСНС

    Пожежа у багатоповерхівці на Троєщині виникла вночі

    У ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:26. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Як виявилося, загоряння сталося в кімнаті квартири на 17 поверсі 18-поверхового житлового будинку. В палаючій квартирі нікого не було.

    Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 04:20.

    Внаслідок пожежі в кімнаті згоріли меблі, особисті речі, побутова техніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події працювало п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Під час гасіння пожежі з будинку на безпечну відстань було виведено дев’ять осіб, з них одну дитину.

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    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)
    фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення займання встановлюється.

    Як повідомлялося, 23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи,3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Троєщина будинок
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    Нічна пожежа у столичній висотці: рятувальники евакуювали мешканців (фото)