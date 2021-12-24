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    Вночі в Києві згоріли два автомобілі (відео)

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    У дворі будинку спалахнув&nbsp;Volkswagen Passat - Вночі в Києві згоріли два автомобілі (відео)
    У дворі будинку спалахнув Volkswagen Passat
    фото: ДСНС

    Причини виникнення двох пожеж наразі встановлюються

    Минулої ночі столичні рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 24 грудня о 2:42 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Віскозній, 9 у Деснянському районі столиці. На місці бійці встановили, що на відкритій території сталося загоряння в автомобілі Renault Megane. О 3:20 рятувальники ліквідували займання. Але автомобіль згорів повністю.

    На місці було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 14 осіб особового складу.

    Ще один виклик пролунав о 3:27. У повідомленні йшлося, що на вул. Андрія Малишка, 3 у Дніпровському районі столиці у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку горів автомобіль марки Volkswagen Passat.

    Вогнеборці ліквідували загоряння о 4:00.

    Місцеві мешканці кажуть, що дуже схоже було на підпал, адже спочатку було чутно «хлопки».

    Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено відсік двигуна, передні колеса та фари, лобове скло, салон та лакофарбове покриття автомобіля.

    На місці було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять осіб особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причини виникнення обох пожеж наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, 22 грудня сталося загорання вантажівки на Столичному шосе, 31/1 в Голосіївському районі столиці.

    Того ж дня на проспекті Лобановського сталося загорання автомобіля Volkswagen.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Вночі в Києві згоріли два автомобілі (відео)