У ресторанах Києва продовжили час продажу алкоголю
Столиця зацікавлена у надходженні коштів до бюджету міста
У Києві з 16 травня дозволили продавати алкоголь у ресторанах і барах з 11:00 до 22:00, повідомляє КМДА.
У міській адміністрації пояснили це рішення тим, що місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету міста, а продаж алкоголю до 16:00 «може підштовхувати підприємців до «чорного» продажу алкоголю».
Продаж алкоголю в магазинах можливий усе ще з 11:00 до 16:00.
Також київська влада з понеділка, 16 травня, відновила оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.
Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.
Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.