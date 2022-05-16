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    У ресторанах Києва продовжили час продажу алкоголю

    У ресторанах Києва продовжили час продажу алкоголю
    ілюстративне фото

    Столиця зацікавлена у надходженні коштів до бюджету міста

    У Києві з 16 травня дозволили продавати алкоголь у ресторанах і барах з 11:00 до 22:00, повідомляє КМДА.

    У міській адміністрації пояснили це рішення тим, що місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету міста, а продаж алкоголю до 16:00 «може підштовхувати підприємців до «чорного» продажу алкоголю».

    Продаж алкоголю в магазинах можливий усе ще з 11:00 до 16:00.

    Також київська влада з понеділка, 16 травня, відновила оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

    Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

    Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У ресторанах Києва продовжили час продажу алкоголю