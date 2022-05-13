У Києві змінюється час комендантської години та робота транспорту

Комендантська година у Києві та області триватиме з 23:00 до 5:00 ранку

Із 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше

Із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

Метрополітен – з 06:00 до 22:00.

Наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

«Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається», – нагадав Кличко.

Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

Раніше Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

Також Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Крім того, Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві. Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю.