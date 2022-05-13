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    У Києві змінюється час комендантської години та робота транспорту

    Комендантська година у Києві та області триватиме з&nbsp;23:00 до 5:00 ранку - У Києві змінюється час комендантської години та робота транспорту
    Комендантська година у Києві та області триватиме з 23:00 до 5:00 ранку
    фото з відкритих джерел

    Із 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше

    Із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

    • Метрополітен – з 06:00 до 22:00.
    • Наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

    «Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається», – нагадав Кличко.

    Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

    Раніше Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

    Також Київ збирається повернути оплату за проїзд у комунальному транспорті, але ціна не зміниться, повідомив міський голова Віталій Кличко.

    Крім того, Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві. Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко громадський транспорт війна мер Україна транспорт влада окупація комендантська година #stoprussia
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    У Києві змінюється час комендантської години та робота транспорту