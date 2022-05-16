У Києві запрацювала ще одна станція метро

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття

У Києві відновила роботу станція метро «Кловська». Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час», – зазначив він.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Нагадаємо, від 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті – як у метро, так і в наземному.

Раніше повідомлялося, що із неділі, 15 травня, комендантська година у столиці та Київській області розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме з 23:00 до 5:00 ранку. Крім того, від 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше.

Мер столиці нагадує, що Київ залишається головною ціллю Росії. Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.