Київ залишається головною ціллю Росії – Кличко

Кличко стурбований можливістю застосування Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва

Росія не відмовилася від намірів захопити Київ. Тому ворожі атаки на місто можуть поновитися в будь-який момент. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі CNN.

Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

Кличко не сумнівається, що Київ, як і раніше, є «головною ціллю» РФ. Мер зазначив, що російські атаки можуть відбутися «в будь-яку секунду».

Також Кличко стурбований можливістю застосування президентом РФ Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва. «Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми турбуємося і сподіваємося, що наші воїни захистять нас, але ризик все одно є, і без наших партнерів, без США і європейських країн ми не виживемо», – сказав мер столиці.

Раніше Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

Нагадаємо, 10 травня Кличко зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою.

Мер Києва влаштував європейським партнерам екскурсію Володимирською гіркою.