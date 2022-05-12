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    Київ залишається головною ціллю Росії – Кличко

    Віталій Кличко закликає киян не поспішати повертатися додому - Київ залишається головною ціллю Росії – Кличко
    Віталій Кличко закликає киян не поспішати повертатися додому
    фото: пресслужба Віталія Кличка

    Кличко стурбований можливістю застосування Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва

    Росія не відмовилася від намірів захопити Київ. Тому ворожі атаки на місто можуть поновитися в будь-який момент. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі CNN.

    Міський голова застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

    Кличко не сумнівається, що Київ, як і раніше, є «головною ціллю» РФ. Мер зазначив, що російські атаки можуть відбутися «в будь-яку секунду».

    Також Кличко стурбований можливістю застосування президентом РФ Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва. «Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми турбуємося і сподіваємося, що наші воїни захистять нас, але ризик все одно є, і без наших партнерів, без США і європейських країн ми не виживемо», – сказав мер столиці.

    Раніше Кличко назвав кількість пошкоджених будинків у Києві.

    Нагадаємо, 10 травня Кличко зустрівся з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів – Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою.

    Мер Києва влаштував європейським партнерам екскурсію Володимирською гіркою.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна кияни окупація #stoprussia
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    Київ залишається головною ціллю Росії – Кличко