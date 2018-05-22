У ресторані під Києвом СБУ накрила банду вихідців із Кавказу

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Затримання злочинного угруповання

Угруповання спеціалізувалося на викраденні людей, силовому «віджимі» бізнесу, майна та вимаганні грошей у столичному регіоні

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області затримали учасників організованого угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні людей, силовому «віджимі» бізнесу, майна та вимаганні грошей у столичному регіоні. До його складу входять вихідці з Північного Кавказу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що зловмисники отримали замовлення від комерсанта «вибити» 20 тисяч доларів США з бізнес-партнера, які той начебто заборгував.

Співробітники СБУ задокументували, що члени групи для отримання суми погрожували бізнесмену фізичною розправою, зокрема нанесенням тяжким тілесних ушкоджень.

«Оперативники спецслужби зафіксували передачу учасникам угруповання авансу та «взяли» чотирьох зловмисників під час отримання вісімнадцяти тисяч американських доларів поряд з рестораном на трасі Київ-Бориспіль. Згодом був затриманий і замовник вимагання грошей», - інформують у СБУ.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема відбуваються обшуки у чотирьох фігурантів справи.

Як повідомлялося, Голосіївським районним судом міста Києва розпочато судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 7 учасників організованої групи, сформованої на етнічній основі, які вчинили низку розбійних нападів на громадян, у тому числі із застосуванням насильства та сильнодіючих речовин.