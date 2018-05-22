Перед судом постала банда, яка труїла і грабувала людей у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грабіжники заволоділи цінними речами та грошовими коштами своїх жертв на суму понад 270 тис. гривень

Голосіївським районним судом міста Києва розпочато судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 7 учасників організованої групи, сформованої на етнічній основі, які вчинили низку розбійних нападів на громадян, у тому числі із застосуванням насильства та сильнодіючих речовин. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Згідно з розробленим злочинцями планом, четверо жінок, які входили у склад цієї ОЗГ, знайомилися з відвідувачами кафе та непомітно додавали у їхні напої сильнодіючий лікарський засіб з діючою речовиною «Клозапін». Надалі, користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисники грабували їх», - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб грабіжники заволоділи цінними речами та грошовими коштами своїх жертв на суму понад 270 тис. гривень. Шестеро з потерпілих внаслідок застосування сильнодіючих речовин потрапили до лікарень із тяжким ступенем отруєння, ще один потерпілий – помер.

За результатами слідства усім зловмисникам оголошено підозри за ч. 3 ст. 28, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений організованою групою) КК України. Трьом з них обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Іншим підозрюваним - домашній арешт та застава.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.