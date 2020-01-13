У січні у Києві працюватиме пересувний флюорограф: де і коли



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Кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз

У січні у місті для киян традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф. Відповідний графік його роботи надали в Департаменті охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Нагадаємо, що у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування туберкульоз є виліковним. Тож своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. У разі виявлення патології під час обстеження медики направляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

Графік роботи пересувного флюорографа на січень 2020 року

Дата проведення Район Місце проведення Адреса 08.01.2020 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 13.01.2020 Подільський КМПТД № 1 вул. Автозаводська, 68 21.01.2020 Оболонський ТОВ «Явір-95» ринок «Мінський» вул. Маршала Тимошенка, 14 22.01.2020 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 23.01.2020 Солом’янський Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1 б-р В. Гавела, 7-В 24.01.2020 Подільський КМПТД № 1 вул. Автозаводська, 68 29.01.2020 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 30.01.2020 Голосіївський Амбулаторія № 9 КНП ЦПМСД № 1 вул. Столичне шосе, 35

Як повідомлялося, у Києві за 2-й тиждень 2020 року зареєстровано 6786 хворих на грип та ГРВІ.