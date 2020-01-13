У січні у Києві працюватиме пересувний флюорограф: де і коли
Кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз
У січні у місті для киян традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф. Відповідний графік його роботи надали в Департаменті охорони здоров’я.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Нагадаємо, що у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування туберкульоз є виліковним. Тож своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. У разі виявлення патології під час обстеження медики направляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Графік роботи пересувного флюорографа на січень 2020 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
08.01.2020
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
13.01.2020
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
21.01.2020
|
Оболонський
|
ТОВ «Явір-95»
ринок «Мінський»
|
вул. Маршала Тимошенка, 14
|
22.01.2020
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
23.01.2020
|
Солом’янський
|
Амбулаторія № 5
КНП ЦПМСД № 1
|
б-р В. Гавела, 7-В
|
24.01.2020
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
29.01.2020
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
30.01.2020
|
Голосіївський
|
Амбулаторія № 9 КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Столичне шосе, 35
Як повідомлялося, у Києві за 2-й тиждень 2020 року зареєстровано 6786 хворих на грип та ГРВІ.