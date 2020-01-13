  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У січні у Києві працюватиме пересувний флюорограф: де і коли

    • Розсилка
    У січні у Києві працюватиме пересувний флюорограф: де і коли

    Кияни можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз

    У січні у місті для киян традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф. Відповідний графік його роботи надали в Департаменті охорони здоров’я.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Нагадаємо, що у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування туберкульоз є виліковним. Тож своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. У разі виявлення патології під час обстеження медики направляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

    Графік роботи пересувного флюорографа на січень 2020 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    08.01.2020

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    13.01.2020

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    21.01.2020

    Оболонський

    ТОВ «Явір-95»

    ринок «Мінський»

    вул. Маршала Тимошенка, 14

    22.01.2020

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

     

    вул. Харківське шосе, 121/3

    23.01.2020

    Солом’янський

    Амбулаторія № 5

    КНП ЦПМСД № 1

    б-р В. Гавела, 7-В

    24.01.2020

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    29.01.2020

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    30.01.2020

    Голосіївський

    Амбулаторія № 9 КНП ЦПМСД № 1

    вул. Столичне шосе, 35

    Як повідомлялося, у Києві за 2-й тиждень 2020 року зареєстровано 6786 хворих на грип та ГРВІ.

    здоров'я Київ КМДА хвороби кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ