Кількість українців, які не переживали стрес у 2019, збільшилася на 11% до 49%, - опитування



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КМІС зазначає, що частка у 49% вперше за час російсько-українського військового конфлікту досягла відповідного показника 2013 року (тоді вона становила 48%)

Кількість українців, які не пережили жодної стресової ситуації в 2019 році, збільшилась на 11% до 49%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС.

Зазначається, що ця частка вперше за час російсько-українського військового конфлікту досягла відповідного показника 2013 року (тоді вона становила 48%).

При цьому, згідно з дослідженням, 50% опитаних протягом 2019 року пережили якусь стресову ситуацію.

Порівняно з 2018 роком їх кількість істотно не змінилася, в 2018 році таких було 52%.

При цьому 15% респондентів відповіли, що пережили важку хворобу або операцію, 13% - важку хворобу близьких, 9% - смерть близької людини, 6% - втратили роботу і стали вимушено безробітними, 6% - втратили віру в людей, зіткнулися з підлістю, 5% - відчували свою безпорадність, 4% - втратили віру у власні сили, 3% - виявилися без засобів до існування.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю з 1 по 12 грудня 2019 року серед 2 043 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялось, у 2017 році 53% опитаних КМІС пережили стресову ситуацію.