У Києві маршруткою керував водій «під кайфом»



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Патрульні зупинили та оформили нетверезого перевізника

Огляд у лікаря-нарколога підтвердив, що водій перебував під впливом наркотичних речовин

До столичної поліції звернувся пасажир маршрутного автобуса та повідомив, що водій перебуває під дією наркотиків.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні звернулися за допомогою до колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеонагляду, з'ясували приблизне місцеперебування автобуса та зупинили його на Либідській площі. У салоні перебували пасажири.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога. За результатами аналізів медик підтвердив, що водій перебуває під впливом наркотичних речовин.

Патрульні склали на керманича протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, повідомили про це колег з відділу безпеки дорожнього руху та роботодавця водія.

«Шановні громадяни! Якщо ви помітили, що водій, який надає послуги з перевезення має ознаки сп'яніння або ж порушує ПДР, просимо вас телефонувати на лінію 102. Безпечна поїздка — ознака того, що ви вчасно прибудете за місцем призначення», — закликають правоохоронці.

До слова, у серпні на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва маршрутка в'їхала у МАФ.

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