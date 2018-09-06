У вагонах київського метро почали економити на освітленні



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Вагон потяга столичної підземки

У поїздах метро встановлюється енергозберігаюче світлодіодне освітлення

У столичному метрополітені розпочалися роботи із модернізації освітлення в електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське» та головному виробничому вагоноремонтному заводі.

Як повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, у 234-х вагонах поїздів метро замінено фари на LED та встановлюється енергозберігаюче світлодіодне освітлення в салонах вагонів.

У рамках розвитку безбар’єрного середовища в цьому році розпочато капітальний ремонт станції «Святошин» зі встановленням ліфтів. Також, у проекті підготовка рішень з доступності 13 станцій метрополітену.

«В цьому році основні напрямки роботи підземного транспорту Києва - це впровадження енергоефективних рішень та технологій, - сказав Симонов. – Нагадаю також, що Київський метрополітен став 5-м у світі з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою. Цього року опціонал було розширено додатками Apple Pay та GooglePay. А на світовій конференції компанія Google відзначила запуск рішення у Київському метрополітені, як інноваційне транспортне рішення».

Як повідомлялося, наразі усі кошти з кас метрополітену зараховуються на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «Укрсиббанку» до повної виплати 1,83 млрд грн боргу за 100 вагонів метро, придбаних у компанії «Укррослізинг» десять років тому.

Джерело: Вечірній Київ