  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вагонах київського метро почали економити на освітленні

    • Розсилка
    Вагон потяга столичної підземки - У вагонах київського метро почали економити на освітленні
    Вагон потяга столичної підземки

    У поїздах метро встановлюється енергозберігаюче світлодіодне освітлення

    У столичному метрополітені розпочалися роботи із модернізації освітлення в електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське» та головному виробничому вагоноремонтному заводі.

    Як повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, у 234-х вагонах поїздів метро замінено фари на LED та встановлюється енергозберігаюче світлодіодне освітлення в салонах вагонів.

    У рамках розвитку безбар’єрного середовища в цьому році розпочато капітальний ремонт станції «Святошин» зі встановленням ліфтів. Також, у проекті підготовка рішень з доступності 13 станцій метрополітену.

    «В цьому році основні напрямки роботи підземного транспорту Києва - це впровадження енергоефективних рішень та технологій, - сказав Симонов. – Нагадаю також, що Київський метрополітен став 5-м у світі з можливістю оплати проїзду безконтактною банківською карткою. Цього року опціонал було розширено додатками Apple Pay та GooglePay. А на світовій конференції компанія Google відзначила запуск рішення у Київському метрополітені, як інноваційне транспортне рішення».

    Як повідомлялося, наразі усі кошти з кас метрополітену зараховуються на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «Укрсиббанку» до повної виплати 1,83 млрд грн боргу за 100 вагонів метро, придбаних у компанії «Укррослізинг» десять років тому.

    Джерело: Вечірній Київ

    Читайте також
    Київ метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ