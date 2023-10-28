У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням
Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту
У столиці триває ліквідація наслідків буревію. Станом на 14:00 виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева. Задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників. Про це повідомляє Київська державна адміністрація.
До аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева.
Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці.
Рятувальники Київської служби порятунку відпрацювали 15 виїздів. На семи локаціях прибрали повалені дерева, на восьми – аварійні конструкції (металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків тощо).
Ліквідація наслідків негоди триває.
«Укотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами», – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо, під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.
Також у Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.
Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.
Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Шквальний вітер призвів до загибелі двох людей.
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