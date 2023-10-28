У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням

У столиці виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева

Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту

У столиці триває ліквідація наслідків буревію. Станом на 14:00 виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева. Задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників. Про це повідомляє Київська державна адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева.

5 фото На весь екран









Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники Київської служби порятунку відпрацювали 15 виїздів. На семи локаціях прибрали повалені дерева, на восьми – аварійні конструкції (металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків тощо).

Ліквідація наслідків негоди триває.

«Укотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Шквальний вітер призвів до загибелі двох людей.