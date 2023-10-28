Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням

Надія Карбунар
glavcom.ua
У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням
У столиці виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева
фото: КМДА/Telegram

Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту

У столиці триває ліквідація наслідків буревію. Станом на 14:00 виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева. Задіяно 34 одиниці техніки та 208 комунальників. Про це повідомляє Київська державна адміністрація.

До аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» наразі надійшло 78 дзвінків від киян про повалені або пошкоджені дерева.

5 фото
На весь екран

Першочергово прибирають дерева та гілки, які заважають транспорту, пішоходам, а також несуть небезпеку. Великі гілки та стовбури розкряжовують на місці.

Рятувальники Київської служби порятунку відпрацювали 15 виїздів. На семи локаціях прибрали повалені дерева, на восьми – аварійні конструкції (металеві елементи балконів, фасадів, дахів будинків тощо).

Ліквідація наслідків негоди триває.

«Укотре закликаємо мешканців дотримуватися правил безпеки в негоду, бути обережними на вулиці та не паркувати автомобілі під деревами», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом у Бориспільському районі село Васильки залишилось без води, внаслідок падіння водонапірної вежі.

Також у Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Шквальний вітер призвів до загибелі двох людей.

Читайте також: У Києві справжній апокаліпсис: вітер вивертає дерева з корінням (фото, відео)
Теги: влада вітер відео Київ погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пориви вітру сягають 17-22 м/с
На Київ та область обрушився ураганний вітер
Сьогодні, 06:36
Сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть
ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ
Вчора, 16:08
Київський метрополітен показав подарунки з Варшави (фото)
Київський метрополітен показав подарунки з Варшави (фото)
26 жовтня, 17:31

Новини

У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням
У столиці ліквідовують наслідки буревію: влада звернулася до киян із проханням
Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)
Під Києвом ураган звалив водонапірну вежу (відео)
Кількість загиблих через ураган у Києві зросла
Кількість загиблих через ураган у Києві зросла
Вітер зриває дахи зі столичних будинків (фото, відео)
Вітер зриває дахи зі столичних будинків (фото, відео)
Через ураган кияни можуть лишитися без світла (фото, відео)
Через ураган кияни можуть лишитися без світла (фото, відео)
У столиці вже є перші жертви буревію
У столиці вже є перші жертви буревію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
89K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
21K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
13K
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
5773
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
5395
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Сьогодні, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту