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У Києві справжній апокаліпсис: вітер вивертає дерева з корінням (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві справжній апокаліпсис: вітер вивертає дерева з корінням (фото, відео)
Дерево перекрило рух на Брест-Литовському шосе
фото: Патрульна поліція Києва

У столиці та на Київщині вже оголошено помаранчевий рівень небезпеки 

У Києві через сильний вітер вже повалені десятки дерев. Через це є пошкоджені автівки, перекриття доріг.

Так, у зв'язку з поваленням дерева на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва, рух транспорту частково ускладнений, повідомляє Патрульна поліція Києва.

На проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі Києва вітер виніс на дорогу велику конструкцію. У зв’язку з цим рух проспектом частково перекрито.

На столичних Позняках дерева повивертало з коренем.

На території одного з житлових комплексів столиці від вітру на автівки впав бетонний паркан.

У Києві справжній апокаліпсис: вітер вивертає дерева з корінням (фото, відео) фото 1

Між тим у столиці та на Київщині вже оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня в регіоні пориви вітру 25 м/с.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.

 

Теги: прогноз погоди Київ Київщина вітер негода

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