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ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР пояснило, чому прийшли з обшуками на київські ТЕЦ
Сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть
фото: пресслужба ДБР

Кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями працівників комунальних підприємств

Державне бюро розслідувань сьогодні, 27 жовтня, проводить обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей у межах справи про розкрадання коштів на ремонті енергетичного обладнання, зруйнованого ворожими обстрілами. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У бюро запевнили, що слідчі дії проводяться із «суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів».

Кримінальне провадження відкрите за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями працівників комунальних підприємств. У межах слідства правоохоронці перевіряють інформацію про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення в готівку та привласнення.

Також здійснюється перевірка даних щодо того, чи виконувалися фактично самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів. «Метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури під час слідчих дій правоохоронці не здійснюють. Сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть.

Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів.  «Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається», – заявили в ДБР.

Одночасно слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до шести років.

Раніше повідомлялося, що у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні «Київтеплоенерго» Державне бюро розслідувань проводить обшуки

Теги: Київтеплоенерго ДБР обшук

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