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У столиці вже є перші жертви буревію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У столиці вже є перші жертви буревію
На Русанівці вітер зламав дерево і обірвав лінію електропередачі
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У Шевченківському районі столиці дерево вбило людину

У Києві спостерігаються сильні пориви ураганного вітру, що можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, вже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, від отриманих важких травм чоловік помер.

Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

На просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» чергують цілодобово.

Управління з питань цивільного захисту КМДА радить дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044-272-40-18.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей слід негайно телефонувати на номер 103.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.

Зокрема, на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва дерево впало на кіоск, коли там перебували люди.

Читайте також: У Києві справжній апокаліпсис: вітер вивертає дерева з корінням (фото, відео)

 

Теги: Київ вітер негода

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