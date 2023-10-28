У столиці вже є перші жертви буревію
У Шевченківському районі столиці дерево вбило людину
У Києві спостерігаються сильні пориви ураганного вітру, що можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, вже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.
У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, від отриманих важких травм чоловік помер.
Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.
На просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.
Оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» чергують цілодобово.
Управління з питань цивільного захисту КМДА радить дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044-272-40-18.
Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей слід негайно телефонувати на номер 103.
Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.
Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.
Зокрема, на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва дерево впало на кіоск, коли там перебували люди.
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