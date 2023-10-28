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На Київ та область обрушився ураганний вітер

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київ та область обрушився ураганний вітер
Пориви вітру сягають 17-22 м/с
фото з відкритих джерел

У столичному регіоні оголошено перший рівень небезпеки

У суботу, 28 жовтня, рано-вранці у Києві та області зірвався сильний вітер.

За даними Укргідрометцентру, у регіоні пориви вітру до 17-22 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

Удень очікується дощ, вночі місцями по області значний дощ.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 10-15°; у Києві вночі 10-12°, вдень 12-14°.

«Будьте уважні й обережні під час перебування на вулиці в негоду», – закликають синоптики.

Як повідомлялося, у суботу, 28 жовтня, синоптики прогнозують в Україні дощі та жовтий рівень небезпеки по всій країні.

За прогнозом синоптиків, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.

До слова, перехід на зимовий час традиційно буде проводитися в останню неділю жовтня. Тобто 2023 року це буде 29 число. О четвертій ранку годинник потрібно буде перевести на одну годину назад.

Теги: прогноз погоди Київ Київщина вітер

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