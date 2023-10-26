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Київський метрополітен показав подарунки з Варшави (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київський метрополітен показав подарунки з Варшави (фото)
фото: Київський метрополітен

Частина отриманих вагонів може стати донорами для наявних

До «Київського метрополітену» прибув останній поїзд з переданої партії з Варшави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на метрополітен.  

Зазначається, що частина з них може стати донорами для наявних поїздів.

«Загалом столична підземка безкоштовно отримала 60 виведених з експлуатації вагонів серії № 81 в якості технічної допомоги від польських колег. Поетапне транспортування всіх вагонів тривало сім місяців, повідомляє підприємство», – йдеться в повідомлені.

У КМДА додали, що наразі фахівці метрополітену продовжують опрацьовувати кожен отриманий поїзд для визначення технічного стану. Зазначається, що 80% рухомого складу, що курсує лініями київського метро, виготовлено за радянських часів – він аналогічний вагонам, що експлуатуються у варшавському метрополітені.

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«У конструкції цих вагонів є необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро. Для безпечного руху поїздів, швидкої та якісної поїздки, рухомий склад потребує вчасних, якісних і ретельних ремонтів, зокрема поточних і капітальних», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, інвентарний парк вагонів КП «Київський метрополітен» складає 821 вагон різних моделей та років випуску, з яких 656 вагонів радянського виробництва. З 2014 до 2017 року відбувалися роботи з модернізації 135 вагонів за кошти Кіотського протоколу. Також лініями столичного метрополітену курсує 30 вагонів виробництва ПАТ «КВБЗ». Рухомий склад, як і будь яка техніка, потребує періодичних ремонтів. Так, кожні 480 тисяч км (раз на 4 роки) вагони проходять заводський (від поточного до капітального) ремонт, в рамках якого здійснюють профілактичний ремонт та ревізію обладнання системи керування, гальмівної системи, ремонти двигунів та інші необхідні роботи, що забезпечують безперебійну роботу рухомого складу та необхідний рівень безпеки руху.

Теги: Київ метро

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