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    Вихідними буде закрито входи на п’яти станціях київського метро

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    У Києві відбудуться масові заходи

    Цими вихідними у столиці можливе обмеження роботи п’яти станцій метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Це пов’язано з проведенням масових заходів у місті, зазначили на підприємстві.

    Таким чином, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій:

    • 18, 19 і 20 травня «Поштова площа»;
    • 19 травня «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська» і «Палац спорту».

    У метрополітені перепрошують за можливі незручності.

    Нагадаємо, 19 травня із 9:30 до 12:00 у столиці відбудеться спортивно-масовий захід «Всеукраїнський велодень у Києві», у зв’язку з яким буде обмежено рух транспорту

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