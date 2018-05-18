Вихідними буде закрито входи на п’яти станціях київського метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві відбудуться масові заходи

Цими вихідними у столиці можливе обмеження роботи п’яти станцій метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Це пов’язано з проведенням масових заходів у місті, зазначили на підприємстві.

Таким чином, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій:

18, 19 і 20 травня «Поштова площа»;

«Поштова площа»; 19 травня «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Олімпійська» і «Палац спорту».

У метрополітені перепрошують за можливі незручності.

Нагадаємо, 19 травня із 9:30 до 12:00 у столиці відбудеться спортивно-масовий захід «Всеукраїнський велодень у Києві», у зв’язку з яким буде обмежено рух транспорту