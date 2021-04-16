За відмову відновити стосунки киянка отримала кілька ударів ножем у шию (фото)

Поліція затримала раніше не судимого киянина, 1974 року народження

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку за замах на вбивство подруги

На проспекті Корольова у Святошинському районі Києва чоловік поранив жінку ножем. Про це до столичної поліції на спецлінію 102 повідомили місцеві мешканці.

Для встановлення обставин та документування на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна територіального підрозділу, екіпаж патрульних поліцейських та бригада швидкої медичної допомоги, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, Дмитро Стрижевський, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, встановили свідків та очевидців інциденту, а також поспілкувалися з потерпілою.

«Ми з’ясували, що до жінки прийшов її колишній співмешканець та завів розмову про відновлення стосунків. Почувши відмову, чоловік почав її ображати, а згодом дістав із кишені ніж та декілька разів ударив ним колишню подругу у шию. Зловмисника затримали небайдужі громадяни та передали правоохоронцям, які негайно прибули на виклик. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де їй надали необхідну допомогу. Наразі її життю нічого не загрожує», - повідомив правоохоронець.

Раніше не судимого киянина, 1974 року народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході проведення огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили ніж, який направили на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За рішенням суду, на момент досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.