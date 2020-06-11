Вбивство ветерана АТО в центрі Києва: апеляційний суд залишив без змін вирок злочинцю



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Вбивство ветерана АТО сталося 22 червня 2017 року у сквері неподалік станції метро «Золоті ворота» Фото: Прокуратура Києва

Злочинця засуджено до 13 років позбавлення волі

10 червня Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за вбивство ветерана АТО Сергія Олійника . 22 червня 2017 року у сквері неподалік станції метро «Золоті ворота».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Обвинувачений, перебуваючи у нетверезому стані, спровокував конфлікт з 60-річним потерпілим та наніс останньому смертельне ножове поранення. Трагедія сталася на очах сина та дружини загиблого чоловіка. Вчинивши вбивство, зловмисник намагався втекти з місця події та знищити речові докази, але був затриманий правоохоронцями «по гарячих слідах», - нагадали в прокуратурі.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу, підтримав позицію прокурора та залишив вирок Шевченківського райсуду столиці без змін, а скаргу без задоволення.

Вирок суду вступив у законну силу.

Нагадаємо, 23 грудня 2019 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок обвинуваченому у жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.

Анатолія Чивікова засуджено до 13 років позбавлення волі.

22 червня 2017 року у центрі Києва, у Золотоворітському парку сталося вбивство. Повідомлялося, що у центрі Києва зарізали учасника АТО через голосну гру на синтезаторі.

Як повідомлялося, нападник накинувся на Олійника з ножем, коли той заступився за свого сина. Хлопець грав на вулиці на електронному піаніно.