У «Борисполі» поліція затримала іноземця, який зарізав чоловіка в Києві (фото, відео)

На проспекті Лісовому сталася бійка, яка закінчилася трагічно

Під час патрулювання території Деснянського району на проспекті Лісовому поліцейські побачили бійку невідомих. Правоохоронці втрутились у конфлікт та затримали активних учасників. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Також поліцейські виявили ще одного чоловіка, який лежав на землі без ознак життя. Для документування події на місце прибули слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та лікарі. Тіло потерпілого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що після опитування свідків події поліцейські з’ясували, що між знайомими виникла бійка, під час якої один із учасників вдарив іншого ножем у груди та втік.

«Ми отримали оперативну інформацію про те, що зловмисник прямує до аеропорту «Бориспіль», а відтак негайно направили туди наряди поліції. Протягом двох годин спільно з правоохоронцями аеропорту та батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції ми затримали втікача в одному з терміналів аеропорту у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження», – повідомив Крищенко.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру, а також звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у ніч на 18 квітня на Лісовому проспекті сталося вбивство. Загиблий східної зовнішності 35 років працював у квітковій крамниці, біля якої тіло з ножовими пораненнями й виявили.