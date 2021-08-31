Євросоюз досяг мети з вакцинації від Covid-19

ЄС досяг поставленої мети з вакцинації від Covid-19 до кінця літа

70% дорослих в ЄС повністю вакциновані, як і планувалося до кінця літа

Європейський Союз досяг поставленої мети з вакцинації від Covid-19 до кінця літа: щеплення отримало понад 70% дорослого населення. Про це написала у Twitter президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«70% дорослих в ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, завдяки яким це велике досягнення стало можливим. Але треба йти далі», – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, треба вакцинувати ще більше європейців, а також допомогти з вакцинацією від Covid-19 у всьому світі.

Раніше ЄС планував вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня, але дедлайн все ж перенесли.

До слова, Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19. Попри це, глава МОЗ розраховував, що до кінця літа в Україні зроблять 10 мільйонів щеплень.

До слова, напередодні в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19.

Також у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.