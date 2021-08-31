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    Євросоюз досяг мети з вакцинації від Covid-19

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    ЄС досяг поставленої мети з&nbsp;вакцинації від Covid-19&nbsp;до кінця літа - Євросоюз досяг мети з вакцинації від Covid-19
    ЄС досяг поставленої мети з вакцинації від Covid-19 до кінця літа
    Фото: Euronews

    70% дорослих в ЄС повністю вакциновані, як і планувалося до кінця літа

    Європейський Союз досяг поставленої мети з вакцинації від Covid-19 до кінця літа: щеплення отримало понад 70% дорослого населення. Про це написала у Twitter президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

    «70% дорослих в ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, завдяки яким це велике досягнення стало можливим. Але треба йти далі», – зазначила вона.

    За словами фон дер Ляєн, треба вакцинувати ще більше європейців, а також допомогти з вакцинацією від Covid-19 у всьому світі.

    Раніше ЄС планував вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня, але дедлайн все ж перенесли.

    До слова, Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19. Попри це, глава МОЗ розраховував, що до кінця літа в Україні зроблять 10 мільйонів щеплень.

    До слова, напередодні в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19.

    Також у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

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    Теги: ЄС щеплення вакцинація Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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    Євросоюз досяг мети з вакцинації від Covid-19