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    У Києві підлітки влаштували заплив на затопленій зупинці швидкісного трамваю (відео)

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    На відео видно, як двоє молодих людей стрибають у величезну калюжу, яка утворилася після дощу - У Києві підлітки влаштували заплив на затопленій зупинці швидкісного трамваю (відео)
    На відео видно, як двоє молодих людей стрибають у величезну калюжу, яка утворилася після дощу
    Фото: Скріншот відео

    Після негоди на коліях утворилась глибока калюжа

    У Києві під час грози 30 серпня на зупинці трамваїв «Героїв Севастополя» підлітки влаштували «купання». Про це повідомляє Instagram-канал «Х. Київ».

    На відео видно, як двоє молодих людей стрибають в «річку», яка утворилася на затопленій станції трамвая.

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    Допис, поширений ХК Киев (@hueviy.kiev)

    Нагадаємо, через негоду на Київщині безліч авто погубили свої номери у потоці води.

    Вчорашню негоду, яка наробила чимало клопотів киянам, найбільше відчули жителі Мінського масиву. У районі повалені дерева пошкодили щонайменше два десятки машин.

    Нагадаємо, у понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири.

    Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

    Теги: Київ вода діти машини негода дощ
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    У Києві підлітки влаштували заплив на затопленій зупинці швидкісного трамваю (відео)