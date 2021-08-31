У Києві підлітки влаштували заплив на затопленій зупинці швидкісного трамваю (відео)

На відео видно, як двоє молодих людей стрибають у величезну калюжу, яка утворилася після дощу

Після негоди на коліях утворилась глибока калюжа

У Києві під час грози 30 серпня на зупинці трамваїв «Героїв Севастополя» підлітки влаштували «купання». Про це повідомляє Instagram-канал «Х. Київ».

На відео видно, як двоє молодих людей стрибають в «річку», яка утворилася на затопленій станції трамвая.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ХК Киев (@hueviy.kiev)

Нагадаємо, через негоду на Київщині безліч авто погубили свої номери у потоці води.

Вчорашню негоду, яка наробила чимало клопотів киянам, найбільше відчули жителі Мінського масиву. У районі повалені дерева пошкодили щонайменше два десятки машин.

Нагадаємо, у понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири.

Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.