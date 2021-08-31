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    У столиці знизилась захворюваність на грип та ГРВІ

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    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 24,7%, порівняно з попереднім тижнем - У столиці знизилась захворюваність на грип та ГРВІ
    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 24,7%, порівняно з попереднім тижнем
    Фото з відкритих джерел

    Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 81,3%

    У столиці за 34-й тиждень 2021 року зареєстровано 4148 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на Covid-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 81,3%. Наразі показник захворюваності становить 140,0. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 24,7%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1954 (зниження на 26,1%), дорослих – 2194 осіб (зниження на 23,8%).

    У структурі захворюваності діти становлять 47,1%, а на попередньому тижні – 47,9%. Із них 35,8% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилась на 19,1% – зареєстровано 700 випадків.

    До медичних закладів за 34-й тиждень госпіталізовано 321 особу, серед госпіталізованих – 80 дітей.

    Нагадаємо, за минулу добу, 30 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 204 осіб.

    До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

    Теги: Віталій Кличко діти грип хвороби вакцинація населення коронавірус
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    У столиці знизилась захворюваність на грип та ГРВІ