У столиці знизилась захворюваність на грип та ГРВІ

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 24,7%, порівняно з попереднім тижнем

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 81,3%

У столиці за 34-й тиждень 2021 року зареєстровано 4148 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на Covid-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 81,3%. Наразі показник захворюваності становить 140,0. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 24,7%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1954 (зниження на 26,1%), дорослих – 2194 осіб (зниження на 23,8%).

У структурі захворюваності діти становлять 47,1%, а на попередньому тижні – 47,9%. Із них 35,8% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилась на 19,1% – зареєстровано 700 випадків.

До медичних закладів за 34-й тиждень госпіталізовано 321 особу, серед госпіталізованих – 80 дітей.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 204 осіб.

До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.