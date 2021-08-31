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    За добу в Києві понад дві сотні нових випадків Covid-19

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    Загалом, за минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби&nbsp; - За добу в Києві понад дві сотні нових випадків Covid-19
    Загалом, за минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби 
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у столиці від ускладнень хвороби померла одна особи

    За минулу добу, 30 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 204 осіб. Це на 56 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224224 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 216012 особа (за добу 30 серпня – 150)
    • померли 5279 осіб (за добу – 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129447 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 26 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125534 особи (за добу 30 серпня – 9)
    • померли 2797 особи (за добу – 1)

    Загалом, за минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

    До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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    Теги: Віталій Кличко Київ хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу в Києві понад дві сотні нових випадків Covid-19