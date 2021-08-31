За добу в Києві понад дві сотні нових випадків Covid-19

Загалом, за минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

Минулої доби у столиці від ускладнень хвороби померла одна особи

За минулу добу, 30 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 204 осіб. Це на 56 випадків більше, ніж за минулу добу. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224224 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 216012 особа (за добу 30 серпня – 150)

померли 5279 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129447 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 26 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125534 особи (за добу 30 серпня – 9)

померли 2797 особи (за добу – 1)

Загалом, за минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.