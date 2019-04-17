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    СБУ викрила на хабарі посадовця однієї з міських рад Донеччини (фото)

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    СБУ викрила на хабарі посадовця однієї з міських рад Донеччини (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали чиновницю у службовому кабінеті під час отримання частини хабара у розмірі 6 тис. грн

    Співробітники Служби безпеки України залучені до Операції об’єднаних сил викрили на хабарі начальника відділу з питань праці та соціально-трудових відносин однієї з міських рад Донецької області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця вимагала від представника комерційної структури 10 тис. грн. За вказану суму зловмисниця обіцяла не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за порушення чинного законодавства в сфері охорони праці.

    Правоохоронці затримали посадовця в службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

    Наразі тривають першочергові слідчі дії.

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