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    Новини

    Заступника директора проектного інституту судитимуть за хабар

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    Посадову особу затримали за місцем роботи під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн - Заступника директора проектного інституту судитимуть за хабар
    Посадову особу затримали за місцем роботи під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн
    Фото: Прокуратура Києва

    Чиновниця вимагала кошти за вирішення питання щодо прискорення проведення експертного дослідження

    Столичними правоохоронцями завершено розслідування відносно заступника директора Державного підприємства «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів» за фактом вимагання та одержання хабара у сумі 190 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Вказані кошти чиновниця вимагала за вирішення питання щодо прискорення проведення цією установою експертного дослідження щодо якості виконаних будівельних робіт, призначеного слідчим столичної поліції», - йдеться в повідомленні.

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    6 лютого 2019 року посадову особу затримали за місцем роботи під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн.

    На даний час обвинувальний акт за ч.3 ст. 368 КК України скеровано до Подільського райсуду столиці для розгляду по суті.

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    Заступника директора проектного інституту судитимуть за хабар
    Заступника директора проектного інституту судитимуть за хабар

    Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводження УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України.

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