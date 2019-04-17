Заступника директора проектного інституту судитимуть за хабар



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Посадову особу затримали за місцем роботи під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн Фото: Прокуратура Києва

Чиновниця вимагала кошти за вирішення питання щодо прискорення проведення експертного дослідження

Столичними правоохоронцями завершено розслідування відносно заступника директора Державного підприємства «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів» за фактом вимагання та одержання хабара у сумі 190 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Вказані кошти чиновниця вимагала за вирішення питання щодо прискорення проведення цією установою експертного дослідження щодо якості виконаних будівельних робіт, призначеного слідчим столичної поліції», - йдеться в повідомленні.

6 лютого 2019 року посадову особу затримали за місцем роботи під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн.

На даний час обвинувальний акт за ч.3 ст. 368 КК України скеровано до Подільського райсуду столиці для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводження УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України.