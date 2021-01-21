Убивця співробітника Адміністрації президента отримав вісім років тюрми

Громадянин Вірменії обвинувачувався в розбійному нападі на співробітника Адміністрації президента

У четвер, 21 січня, за підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою №10 громадянина Республіки Вірменія засуджено до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин стався у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві.

Обвинувачений разом зі спільником зустріли потерпілого на вулиці та вчинили розбійний напад, завдавши чоловіку не менше чотирьох ударів в область голови. Наступного дня тіло чоловіка знайшли місцеві мешканці.

Загиблим виявився співробітник Адміністрації президента України.

У ході слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників.

За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 187 КК України та засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Свою вину обвинувачений визнав частково.

Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нагадаємо, 14 березня 2019 року в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.

Згодом з’ясувалося, що знайдено мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.