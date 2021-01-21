«Я Бог!»: 30-річний одесит, який відрізав голову батькові і розрізав живіт квартиранту, був «під кайфом»

Вдома у затриманого знайшли два трупи з величезною кількістю ножових поранень

Вчора, 20 січня, в Одесі на вулиці Небесної Сотні перехожі побачили моторошне видовище – напівголий хлопець вийшов з під'їзду п'ятиповерхівки, і, тримаючи у руках закривавлену голову, сів на лавочку покурити.

Зі стегон у молодої людини звисало щось схоже на людські кишки. Викликана за адресою поліція затримала хлопця.

При затриманні молодий чоловік вигукував: «Я бог, але люди забули свої обов'язки і не поклоняються мені!». Вдома у затриманого знайшли два трупи з величезною кількістю ножових поранень, в одного тіла була відсутня голова, інший був буквально випотрошений навиворіт. Вся квартира була залита кров'ю.

Видання «Страна» сьогодні з'ясувала подробиці від джерел у правоохоронних органах.

Вбивцею виявився 30-річний Дмитро П.

«У батьківській квартирі він зарізав двох чоловік – власного батька – 53-річного Ігоря П., і 33-річного Олександра Д. Своєму батькові Дмитро П. відрізав голову, з якої і вийшов на вулицю. А нутрощі, якими обмотався Дмитро, належали Олександру Д. Який, як з'ясувалося пізніше, знімав кімнату у батька Дмитра П.», – йдеться у повідомленні.

За словами сусідів, Дмитро П. давно поводився, м'яко кажучи, дивно. Наприклад, міг довгий час стояти на одному місці бурмочучи якісь слова. Уже кілька місяців Дмитро був безробітним. Минулого року він був звільнений з одного з одеських готелів за неадекватну поведінку і вживання наркотиків.

Як підтверджують виданню джерела у поліції, Дмитро П. вбив двох людей, будучи у стані наркотичного сп'яніння.

«Вдома у нього вилучили пакетики зі слідами якихось кристалів. Швидше за все, це синтетичні наркотики. Після їх вживання наслідки бувають найстрашніші. Крім того, хлопець давно виявляв явні ознаки психічного розладу. Після затримання поводився дуже неадекватно. Але він розуміє, що вбив двох людей, у тому числі рідного батька. Говорив, що це була жертва, йому – богу. Мовляв, він спустився на землю, але не зустрів тут шанування. Люди забули бога, і він розлютився», – розповіло джерело у поліції.

Нагадаємо, що з'явилося відео затримання одеського вбивці, який відрізав голови двом людям.

Читайте детальніше: