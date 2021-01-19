Суд заарештував молодика, який у лісосмузі під Києвом вбив чоловіка

Молодику загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення

На Київщині суд взяв під варту зловмисника, причетного до умисного вбивства киянина.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчі Вишгородського відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

18 січня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до двох місяців без права внесення застави.

Нагадаємо, 14 січня житель Києва Олександр Сояк поїхав у власних справах на авто Chrysler 200, держномер КА 2829 ВА до Вишгородського району і до місця проживання не повернувся. На пошуки зниклого чоловіка були орієнтовані наряди поліції Київської області, сусідні регіони.

Майже дві доби тривали масштабні пошуки зниклого безвісти киянина. Під час відпрацювання низки розшукових заходів оперативники розшукали мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Автомобіль і загиблого його власника виявили за селом Любимівка в лісосмузі.

Автомобіль із тілом загиблого знайшли в лісосмузі

Поліцейські Київщини у порядку ст. 208 КПК України затримали 27-річного жителя села Любимівка, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства 30-річного жителя міста Києва.





Підозрюваний у вбивстві 30-річного киянина

Він спочатку заперечував свою причетність, але зрештою зізнався поліцейським, що заборгував киянину великі кошти і боявся через погрози своїй родині. Щоб не сталося лиха з його рідними, чоловік вирішив діяти «на випередження».