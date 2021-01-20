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    Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: обвинувачуваний порізав собі горло перед оголошенням вироку

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    Микола Тарасов порізав собі горло прямо перед оголошенням вироку - Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: обвинувачуваний порізав собі горло перед оголошенням вироку
    Микола Тарасов порізав собі горло прямо перед оголошенням вироку
    Фото: Одеса Онлайн

    На оголошенні вироку Тарасов заявив, що нікого не вбивав, і перерізав собі горло прямо у клітці суду

    В Одеській області у Роздільнянському суді обвинувачуваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Микола Тарасов порізав собі горло. Про це повідомляє Telegram-канал 8NEWS.

    Сьогодні у суді мали б оголошувати вирок. Обвинувачений Микола Тарасов заявив, що це не він вбив дівчинку.

    «Сьогодні я помру. Це я поставлю крапку», – сказав він і почав різати собі горло лезом.

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    Конвоїри зупинили його та вивели із залу суду. Засідання було перервано. Після надання медичної допомоги Миколу Тарасова повернули до клітки.

    Тепер з ним у клітці знаходяться два поліцейських.

    Фото: 8NEWS
    Фото: 8NEWS

    Як відомо, судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї. 21 червня дитину похоронили.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили у смт Іванівка Одеської області.  Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

    Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

    Теги: вбивство Одещина вирок
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