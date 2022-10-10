Удар по Києву: Кличко розповів про наслідки обстрілів і попередив про небезпеку 

У столиці п'ятеро загиблих, пів сотні поранених

10 жовтня рашисти здійснили велику терористичну атаку на столицю та обласні центри України. У Києві зранку і протягом дня зафіксовані влучання в кількох районах. Зокрема, в центрі міста. Також агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними на цей час: від ракетних ударів у Києві загинули п'ятеро людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста.

«Загроза нових ударів триває. Тому прошу всіх не нехтувати безпекою і сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в укриттях. Ми працюємо. Робимо все для життєзабезпечення міста. Дякую всім киянам за розуміння і витримку! Ворог хоче нас залякати, та в нього не вийде!», – каже мер.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів російськими окупантами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами.

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.