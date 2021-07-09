Український дім планують реконструювати за 42 млн грн

Оголошено тендер на ремонт Українського дому

Український дім в Києві планують реконструювати. Тендер на ремонт приміщення з орієнтовною вартістю 42,3 млн грн оголосили 8 липня.

Згідно з тендерною документацією, в першу чергу реконструкції підрядник має замінити гранітне оздоблення, відремонтувати ґанок та сходи. Також мають виконати гідроізоляцію та утеплення стін.

Роботи мають бути виконані до 30 вересня 2022 року.

Будівлю «Українського дому» спорудили в 1978–1982 роках за проєктом архітекторів «Головкиївпроекту» лауреата Державної премії СРСР Вадима Гопкала, Вадима Гречини, Володимира Коломійця, Леоніда Філенка. Статус національного об’єкт отримав у 2010 році.

Раніше повідомлялося, що буде відреставровано пам'ятку архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення – прибутковий будинок, в якому раніше проживали відомі художники Михайло Врубель, Володимир Орловський, Вільгельм Котарбинський, родина Прахових по вул. Десятинній, 14. Реставрація буде здійснена за кошти від продажу земельних ділянок під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки. Із загальної суми у 13,8 млн грн на реставрацію пам’ятки 12,7 млн грн будуть спрямовані за рахунок надходжень до місцевого бюджету саме від продажу земельних ділянок під нерухомим майном, від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.

Тим часом у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, забудовник розібрав частину даху.

10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.

Джерело: Хмарочос