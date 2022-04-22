«Укравтодор» зводить ще одну тимчасову переправу на трасі Київ-Чернігів

Після місяця боїв на Чернігівщині було зруйновано 626 кілометрів доріг

Дорожники розпочали зведення ще одного тимчасового проїзду на дорозі Р-69 Київ – Чернігів біля зруйнованого мосту. Про це повідомляється на сторінці «Укравтодору» у Facebook.

«Влаштовуємо насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води буде проведений монтаж труби. Це вже друга тимчасова переправа, збудована на цій дорозі. Нещодавно завершили роботу на попередній локації і перенаправили техніку сюди», – зазначили у відомстві.

Загалом дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах роботи тривають цього тижня.

«Водночас на дорогах М-01, Н-27 та Р-56 проводиться прибирання після розмінування. Наразі навели лад на 52 кілометрах. Розпочато роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва», – йдеться у повідомленні.

Після місяця боїв на Чернігівщині було зруйновано 626 кілометрів доріг та 20 мостів у межах області. Зараз усі сили кинуті на відновлення повноцінного транспортного сполучення.

«У квітні дорожнє господарство області відновило роботу. Зараз працюємо над забезпеченням проїзду по основних транспортних коридорах», – розповіли у Службі.

Як раніше зазначав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, Чернігів, який був майже повністю зруйнований війною, відбудують найкоротший термін.