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    «Укравтодор» зводить ще одну тимчасову переправу на трасі Київ-Чернігів

    Усі сили кинуті на відновлення повноцінного транспортного сполучення - «Укравтодор» зводить ще одну тимчасову переправу на трасі Київ-Чернігів
    Усі сили кинуті на відновлення повноцінного транспортного сполучення
    фото: Укравтодор

    Після місяця боїв на Чернігівщині було зруйновано 626 кілометрів доріг

    Дорожники розпочали зведення ще одного тимчасового проїзду на дорозі Р-69 Київ – Чернігів біля зруйнованого мосту. Про це повідомляється на сторінці «Укравтодору» у Facebook.

    «Влаштовуємо насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води буде проведений монтаж труби. Це вже друга тимчасова переправа, збудована на цій дорозі. Нещодавно завершили роботу на попередній локації і перенаправили техніку сюди», – зазначили у відомстві.

    Загалом дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах роботи тривають цього тижня.

    «Водночас на дорогах М-01, Н-27 та Р-56 проводиться прибирання після розмінування. Наразі навели лад на 52 кілометрах. Розпочато роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва», – йдеться у повідомленні.

    Після місяця боїв на Чернігівщині було зруйновано 626 кілометрів доріг та 20 мостів у межах області. Зараз усі сили кинуті на відновлення повноцінного транспортного сполучення.

    «У квітні дорожнє господарство області відновило роботу. Зараз працюємо над забезпеченням проїзду по основних транспортних коридорах», – розповіли у Службі.

    Як раніше зазначав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, Чернігів, який був майже повністю зруйнований війною, відбудують найкоротший термін.

    Теги: росія окупанти Київ дороги війна ремонт розмінування Укравтодор Україна Чернігів Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    «Укравтодор» зводить ще одну тимчасову переправу на трасі Київ-Чернігів