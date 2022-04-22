Російська економіка йде на дно

Санкції діють повільно, але до них увесь час додаються нові

Центробанк Росії попередив про зниження обсягів російського імпорту та експорту. За прогнозами опитаних регулятором економістів, обсяг експорту знизиться з $550 млрд 2021 року до $484 млрд 2022-го, а імпорту – з $379 до $266 млрд

Мірою обмеження московитської торгівлі рубрика «На дно» гратиме дедалі яскравішими фарбами.

Заголовки відомостей про економічні втрати московії це підтверджують:

1. «Тисяча порізів труби»

Австрія відмовилась від імпорту російської нафти, повідомляє нафтогазова компанія OMV.

Американська нафтова компанія ExxonMobil розглядає можливість повного відходу з російського ринку до 24 червня.

Для скорочення енергетичної залежності від РФ Іспанія та Франція реанімують проект трубопроводу Midcat. Трубопровід транспортуватиме газ та «зелений» водень із Каталонії до Франції, його будівництво планують завершити до 2030 року.

Туреччина зменшує залежність від російського газу. Туреччина завершує переговори з Deutsche Bank про кредит на €1 млрд, за рахунок якого планує закупити зріджений газ для зменшення залежності від РФ.

2. «Назустріч долару по 200»

Доступні золотовалютні резерви росії є вкрай обмеженими та оцінюються 90 млрд дол (у юанях) та 35 млрд дол у готівці. Або двомісячний запас для інтервенцій з підтримки платіжного балансу країни в період війни.

3. «May the 4th be with you»

Другий за розміром банк росії втб, який потрапив під санкції, виплатив власникам єврооблігацій відсотки в рублях. Це фактично означає дефолт. Раніше два російських банки – «россельхозбанк» та «совкомбанк» – що потрапили під санкції, не змогли заплатити за євробондами та опинилися в стані дефолту.

А до четвертого травня все ближче...

4. «Русскій корабль... та сам усе розумієш»

Вантажооборот у Північно-Західних портах росії до кінця року може впасти до 90-95%. Таке падіння обумовлено відходом із Мордора найбільших логістичних операторів. За рештою портів прогнози падіння становлять до 50%. А це десятки тисяч втрачених робочих місць тільки в цій галузі, крім суміжних.

Байден оголосив про заборону російським судам заходити до американських портів.

5. «Удар у спину»

«Яндекс» призупиняє інвестиції в Росії. Це випливає з річного звіту материнської компанії ІТ-гіганта, Yandex NV, зареєстрованої в Нідерландах. Призупинення інвестицій пов'язане з «геополітичною напругою» та наслідками санкцій.

Ці санкції діють повільно, але до них увесь час додаються нові.

І далі точно буде.

Джерело: блог Ростислава Павленка

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