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    Рашисти запустили снаряди по житлових будинках Луганщини: багато поранених

    Внаслідок атаки на Луганщину поранення дістали четверо цивільних осіб - Рашисти запустили снаряди по житлових будинках Луганщини: багато поранених
    Внаслідок атаки на Луганщину поранення дістали четверо цивільних осіб
    фото з відкритих джерел

    Російська армія вчора зробила 11 спроб обстріляти мирне населення області

    У Луганській області за минулу добу, 21 квітня, снаряди російських військ влучили по сімох будинках. Четверо людей дістали поранення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Російська армія вчора зробила 11 спроб обстріляти мирне населення області. Під обстрілами опинились Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та Гірська громада.

    Внаслідок обстрілів частково зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську та ще три – в інших громадах.

    Крім чотирьох цивільних, поранення дістали три співробітники групи швидкого реагування обласної поліції. У них осколкові поранення після обстрілу Лисичанська.

    Нагадаємо, в одному з будинків Сєвєродонецька на Луганщині піротехніки виявили авіаційну ракету, що не розірвалася.

    Також повідомлялося, що у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, а будинки у Рубіжному та Новодружеську зруйновані російською армією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна населення окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти запустили снаряди по житлових будинках Луганщини: багато поранених