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    Економіка та фінанси

    Якою буде вартість бензину та дизеля: оприлюднено нові ціни

    Якою буде вартість бензину та дизеля: оприлюднено нові ціни
    фото з відкритих джерел

    Бензин подорожчав на 23 копійки за літр

    Розрахункові роздрібні ціни Мінекономрозвитку на пальне на третю декаду квітня можуть скласти 29,55 грн/л на бензин і 33,66 грн/л – на дизельне пальне. Такі розрахунки зробили в Консалтинговій групі «А-95», пише 24tv.

    Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна буде перевищувати 34,10 грн/л, на «звичайне» дизпальне – не вище за 38,66 грн/л.

    Порівняно з другою декадою квітня середня ціна на бензин зросте на 23 коп./л, на дизельне пальне – на 1,01 грн/л.

    Зазначимо, що згідно з постановою Кабінету міністрів України граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів і публікуються 1, 11 і 21 числа місяця. Однак останнім часом уряд публікує розрахунок із затримкою.

    Як повідомлялося, попри викликаний воєнними діями дефіцит палива, посівна кампанія у країні не зупиняє своїх темпів.


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    Теги: росія окупанти економіка війна бензин Україна окупація #stoprussia
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    Якою буде вартість бензину та дизеля: оприлюднено нові ціни