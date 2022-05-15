«Укрзалізниця» надасть спальні вагони мешканцям Ірпеня, які втратили житло (відео)

У вагонах для проживання є душ та окремі ліжка

Мешканцям Ірпеня буде надано спальні вагони «Укрзалізниці», де вони зможуть жити поки не отримають нові квартири

«Укрзалізниця» наступного тижня передасть в Ірпінь кілька спальних вагонів, в яких зможуть розміститися до 200 місцевих жителів, які втратили житло внаслідок російської агресії. У мережі показали, як виглядають ці вагони.

Раніше мер міста Олександр Маркушин під час засідання Ірпінського міськвиконкому повідомив, що це не просто рухомий склад – усі вагони придатні для проживання. Там є душ, окремі ліжка й навіть вагон-ресторан.

«Ми зможемо 150-200 людей розмістити там. Він буде стояти на колії й огороджений парканом, щоб люди не виходили на колії», – сказав Ірпінський міський голова.

Він також повідомив, що розглядається можливість тимчасово поселити людей у табір «Лісовий». Там проведуть інвентаризацію і підготують приміщення для поселення.

Відомо, що в Ірпені знесуть 17 багатоквартирних будинків, які не підлягають відновленню після російських обстрілів.

Нагадаємо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських військ 28 березня. За місяць боїв пошкоджено 70% міста. 8651 міський об’єкт поверхнево пошкоджений, 2738 об’єктів частково зруйновані, 885 об’єктів повністю зруйновані. Днями там відкрили наметове містечко для людей, які залишились без житла.

Під час окупації в Ірпені також постраждав Державний податковий університет. Ворог перетворив будівлю майже на руїни: вибиті вікна, розбиті сходи головного корпусу, а на газоні залишилися сліди та вирви від попадання снарядів.