  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» надасть спальні вагони мешканцям Ірпеня, які втратили житло (відео)

    У вагонах для проживання є душ та окремі ліжка - «Укрзалізниця» надасть спальні вагони мешканцям Ірпеня, які втратили житло (відео)
    У вагонах для проживання є душ та окремі ліжка
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям Ірпеня буде надано спальні вагони «Укрзалізниці», де вони зможуть жити поки не отримають нові квартири

    «Укрзалізниця» наступного тижня передасть в Ірпінь кілька спальних вагонів, в яких зможуть розміститися до 200 місцевих жителів, які втратили житло внаслідок російської агресії. У мережі показали, як виглядають ці вагони.

    Раніше мер міста Олександр Маркушин під час засідання Ірпінського міськвиконкому повідомив, що це не просто рухомий склад – усі вагони придатні для проживання. Там є душ, окремі ліжка й навіть вагон-ресторан.

    «Ми зможемо 150-200 людей розмістити там. Він буде стояти на колії й огороджений парканом, щоб люди не виходили на колії», – сказав Ірпінський міський голова.

    Він також повідомив, що розглядається можливість тимчасово поселити людей у табір «Лісовий». Там проведуть інвентаризацію і підготують приміщення для поселення.

    Відомо, що в Ірпені знесуть 17 багатоквартирних будинків, які не підлягають відновленню після російських обстрілів.

    Нагадаємо, що українські військові звільнили Ірпінь від російських військ 28 березня. За місяць боїв пошкоджено 70% міста. 8651 міський об’єкт поверхнево пошкоджений, 2738 об’єктів частково зруйновані, 885 об’єктів повністю зруйновані. Днями там відкрили наметове містечко для людей, які залишились без житла.

    Під час окупації в Ірпені також постраждав Державний податковий університет. Ворог перетворив будівлю майже на руїни: вибиті вікна, розбиті сходи головного корпусу, а на газоні залишилися сліди та вирви від попадання снарядів.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця військові Ірпінь житло Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» надасть спальні вагони мешканцям Ірпеня, які втратили житло (відео)