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    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни

    Наразі облаштовано 70 місць у&nbsp;наметах і&nbsp;ще&nbsp;120 у&nbsp;кімнатах санаторію - В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни
    Наразі облаштовано 70 місць у наметах і ще 120 у кімнатах санаторію
    фото: мер Ірпеня Олександр Маркушин

    Ірпінці, які досі були змушені жити у сирих підвалах, уже переселилися до тимчасового житла на території санаторію

    У місті Ірпінь Київської області почало працювати наметове містечко для українців, які втратили будинки через російське вторгнення. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

    «В Ірпені на території санаторію «Дубки» розпочало роботу перше наметове містечко для людей, які втратили своє житло. Наразі облаштовано 70 місць у наметах та ще 120 у кімнатах санаторію. Також організована робота медпункту та їдальні. Ірпінці, які досі були змушені жити у сирих підвалах, уже переселилися до цього тимчасового житла», – написав він.

    За його словами, паралельно із цим проводяться роботи у пошуках варіантів тимчасового житла для людей, які зараз зовсім ніде жити. Також обговорюють варіант надання Укрзалізницею спальних вагонів. Вже вдалося домовитися про 2000 ліжкомісць для ірпінців у Києві.

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    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни
    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни
    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни
    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни
    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни
    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни

    Голова Ірпеня уточнив, що йдеться про проміжний тимчасовий варіант житла. Паралельно обласне керівництво та держава напрацьовують механізми забезпечення людей постійним житлом.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь житло Україна окупація #stoprussia
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    В Ірпені з’явилося наметове містечко для тих, чиє житло знищили росіяни