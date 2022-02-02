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    Укрзалізниця оголосила новий тендер на проєктування станцій Kyiv City Express

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    За умовами переможець торгів має спроєктувати реконструкцію платформ на 30-ти станціях - Укрзалізниця оголосила новий тендер на проєктування станцій Kyiv City Express
    За умовами переможець торгів має спроєктувати реконструкцію платформ на 30-ти станціях
    фото: urm.media

    Новий аукціон має відбутися 18 лютого

    Компанія «Укрзалізниця» переоголосила тендер на проєктування станцій Kyiv City Express через вимогу Державної аудиторської служби України. Про це повідомляє видання URM.

    За умовами торгів, переможець має спроєктувати реконструкцію платформ на 30 станціях. Серед них: Лівий Берег, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Троєщина, Протасів Яр, Видубичі, Сирець, Зеніт, Почайна, Вишгородська, Київ-Дніпровський, Ірпінь, Буча, Ворзель та інші.

    Повідомляється, що перший тендер оголосили у листопаді 2021 року. Вже в грудні були проведені торги, у яких брали участь чотири компанії:

    - ТОВ «Інститут проєктування інфраструктури транспорту»;

    - ТОВ «П.С. Білдінг»;

    - ТОВ «Ремтехнакладка»;

    - ТОВ «Урбан проект».

    УЗ вирішила укласти договір з ТОВ «Ремтехнакладка», відхиливши дешевші пропозиції ТОВ «Інститут проєктування інфраструктури транспорту» та ТОВ «П.С. Білдінг».

    ДАСУ виявила порушення та зобов’язала Укрзалізницю повторно розглянути пропозиції або скасувати тендер. В результаті УЗ скасувала тендер й вже 1 лютого оголосила новий.

    Відомо, що очікувану вартість робіт трохи знизили. Нині вона становить 64,3 млн грн (раніше було 66,3 млн грн).

    За умовами переможець торгів має спроєктувати реконструкцію платформ на 30-ти станціях:

    • Київ – Північні платформи № 1, 2, 3;
    • Протасів Яр;
    • Київ-Демієвський;
    • Видубичі;
    • Лівий Берег;
    • Дарниця;
    • Русанівка;
    • Лівобережна;
    • Київ-Дніпровський;
    • Троєщина-2;
    • Троєщина;
    • Почайна;
    • Зеніт;
    • Вишгородська;
    • Сирець;
    • Рубежівський;
    • Борщагівка;
    • Київ-Волинський;
    • Караваєві Дачі;
    • Святошин;
    • Новобіличі;
    • Біличі;
    • Ірпінь;
    • Лісова Буча;
    • Буча;
    • Склозаводська;
    • Ворзель;
    • Кічеєве;
    • Немішаєве;
    • Клавдієве.

    Також повідомляється, що усі станції мають стати інклюзивними, обладнаними турнікетами, мати енергоефективне освітлення, тактильну плитку, а також приміщення для персоналу.

    Ще там мають бути гучномовці, нові комунікації, туалети, антивандальні інформаційні табло, велопарковки та відеоспостереження.

    Новий аукціон має відбутися 18 лютого. Роботи мають виконати до кінця поточного року.

    До слова, із 29 грудня почав курсувати перший Kyiv City Express.

    Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України ініціюватиме зміни до державного бюджету для виділення фінансування проєкту з покриття інтернетом залізничної мережі України.

    Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі.

    Теги: Київ Укрзалізниця будівництво фінансування тендер Міністерство цифрової трансформації України
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    Укрзалізниця оголосила новий тендер на проєктування станцій Kyiv City Express