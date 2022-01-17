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    «Головний ескалатор країни». Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі

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    Реконструкція ескалаторів буде тривати з 21 січня по 6 квітня - «Головний ескалатор країни». Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі
    Реконструкція ескалаторів буде тривати з 21 січня по 6 квітня
    Фото:Укрзалізниця

    Новий ескалатор зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу

    Компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця».

    Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу та зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу. Для порівняння: у старого ескалатора цей показник 7,3 тис. пасажирів.

    Новий ескалатор матиме регулятор швидкості, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів.

    «На час встановлення ескалатора, яке буде тривати з 21 січня по 6 квітня, для пасажирів буде діяти безкоштовна послуга з доставки багажу портерами. Кнопки для їх виклику будуть розташовані біля сходів, що ведуть з вестибюля Центрального вокзалу на конкорс (критий перехід до Південного вокзалу зі спусками до колій) та у зворотному напрямку. Пасажирам з габаритними валізами, а також групам маломобільного населення рекомендується використовувати вхід зі сторони Південного вокзалу для зручнішого доступу, а також ліфти до платформ у західному підземному переході (зі сторони метрополітену)», – зазначається у повідомленні.

    Як зазначають у компанії, за понад два десятиліття роботи старий ескалатор перевіз більше ніж 250 млн пасажирів. На новий ескалатор АТ «Укрзалізниця» витратить близько 13 млн грн, що на 16 % менше очікуваної вартості.

    Загалом на основних столичних вокзалах – Київ-Пасажирський та Дарниця – працює 33 ескалатори, оновлення яких відбуватиметься поетапно. Приміром, за рік з моменту утворення філії «Вокзальна компанія» відновлено роботу 9 з 12 ескалаторів на Дарницькому вокзалі.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» завершила реконструкцію дільниці Васильків–Васильків-2. Із 29 грудня приміські поїзди почали курсувати з Києва безпосередньо до центру міста Васильків. Зазначений маршрут – частина проєкту Kyiv City Express.

    До слова, проїзд в електричці з Василькова до Києва, запущеній в кінці грудня 2021 року в рамках проєкту Kyiv City Express, буде безкоштовний до кінця січня 2022 року.

    Нагадаємо, на Центральному вокзалі у Києві почали встановлювати ялинку після того, як прокуратура відкрила кримінальну справу.

    Теги: Укрзалізниця будівництво вокзал
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    «Головний ескалатор країни». Укрзалізниця анонсувала «велике будівництво» на столичному вокзалі