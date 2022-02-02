Робота місцевих рад: понад 84 депутатів Київщини можуть втратити мандат

Всім політикам, які стали кандидатами на відкликання, в інформаційній базі «ПолітХаб» надається відповідний маркер

За першими підсумками моніторингу роботи місцевих рад Києва і Київщини за 2021 рік, партії мають відкликати щонайменше 84 депутатів. Про це повідомляє рух Чесно.

«До уваги бралися голосування, через підтримку яких громада могла втратити або втрачала бюджетні кошти та невідновлювані ресурси – ліси, зелені зони, прибережні зони тощо. Такі рішення сповільнюють розвиток громади. З-поміж кандидатів на відкликання є депутати Київради, які лобіювали забудову екопарку «Осокорки». Що стосується депутатів облради та Бучанської райради, то кандидатами на відкликання стали ті, хто лобіював інтереси дерибанників Біличанського лісу», – наголошує лідерка Руху Віта Думанська.

Також організація розкритикувала роботу в Ірпінській раді. «В Ірпінській раді склалася взагалі безпрецедентна ситуація, там 100% представників партії «Нові обличчя» і мер – кандидати на відкликання. Це, по суті, не партія, а політичний проєкт, який працює в інтересах забудовників. За рік громада втратила заплави біля Стоянки та Романівки. Табір «Восток» віддали під забудову. Маркерні голосування в Ірпінській раді, як і в Бучанській раді, доводять, що на місцевих виборах парламентські партії торгують своїми брендами і дають балотуватися у ради від своїх партій політикам, які лобіюють інтереси забудовників», – наголосила Думанська.

Загалом перша хвиля моніторингу Руху Чесно виявила, що «Батьківщина» має підстави відкликати 21 депутата, як і «Нові обличчя». У «Слуги народу» – 19 кандидатів на відкликання, у ЄС – 12. ОПЗЖ має позбавити мандата вісьмох своїх представників у місцевому самоврядуванні Києва і Київщини, «Сила і честь» – двох, а УДАР – одного.

Всім політикам, які стали кандидатами на відкликання, в інформаційній базі «ПолітХаб» надається відповідний маркер.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, із ким ітиме на наступні парламентські вибори.